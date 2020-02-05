2020/02/05 | 08:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزقت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي نسخة من خطاب ترامب في “حال الاتحاد”.قامت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي بتمزيق الخطاب الذي القاه الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن “حال الاتحاد” أمام الكونغرس اليوم.وفي لفتة ذات دلالات، امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مصافحة نانسي بيلوسي وتجاهل يدها الممدودة بعد أن سلمها نسخة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).