بارزاني يدعو لاتفاق ثنائي يحقق مصالح أربيل وبغداد

2020/02/05 | 08:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، التزام أربيل بتوطيد أواصر العلاقات مع بغداد، مشيراً إلى ضرورة التوصل لاتفاق ثنائي يحقق مصلحة الطرفين.وقال في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان ملتزمة بتعزيز العلاقات مع بغداد، وقد تم تحقيق تقدم جيد في هذا الصدد، والآن لا بد من العمل على التوصل لاتفاق […]

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