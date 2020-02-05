الطقس.. أجواء صافية ومشمسة تستمر إلى يوم الجمعة

2020/02/05 | 08:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقع المتنبئ الجوي علي الموسوي، استقرار الاجواء وانهيار موجة البرد الحالية خلال اليوم وحتى نهاية الجمعة المقبل.وقال الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاربعاء، إنه “من المتوقع استمرار تأثير منظومة الضغط الجوي المرتفع على البلاد لتكون الأجواء خلال اليوم صافية ومشمسة ومستقرة في جميع مناطق البلاد، عدا […]

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