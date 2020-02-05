اندلاع حريق بجزء من محطة كورمور يفقد كردستان 800 ميغاواط

2020/02/05 | 09:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتراق جزء من محطة كورمور في السليمانية يفقد كردستان 800 ميغاواط من انتاج الكهرباء

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