اجتماع سري جمع الإمارات و الاسرائيل بحضور الولايات المتحدة .

2020/02/05 | 09:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع اكسيوس الاميركي ان اجتماع سري جمع بين الإمارات و اسرائيل بحضور الولايات المتحدة وقال الموقع ان الاجتماع وقع في البيت الأبيض ؛وقد بحث فيه توقيع اتفاقية عدم اعتداء […]

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