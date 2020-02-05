خطبة منتظرة للامام خامنئي بعد ظهر اليوم

2020/02/05 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام ايرانية، ان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، يلقي خطبة اليوم الأربعاء بحشود غفيرة من ابناء الشعب الايراني.وقالت وسائل الاعلام، أن “الآلاف من مختلف فئات أبناء الشعب الايراني سيلتقون قبل ظهر اليوم قائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني (رض) في طهران”.

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