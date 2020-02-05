رسمياً.. العقبة تُضيف بطولة غرب آسيا الثانية للشباب

2020/02/05 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إقامة النسخة الثانية من بطولة الشباب تحت 19 عاماً في مدينة العقبة الأردنية خلال الفترة 17 إلى 26 آذار المقبل.

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