مصرف الرافدين يبسط اجراءات منح 50 مليون دينار للبناء

2020/02/05 | 09:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء موافقته قبول منح دفعة واحدة من مبلغ قرض 50 مليون دينار للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان المصرف وافق على قبول منح دفعة واحدة فقط من مبلغ القرض حسب طلب المواطن وذلك للتخفيف عن كاهله وأعباءه في تسديد القسط على كامل مبلغ القرض .

واشار البيان الى ان ذلك يكون باحتساب الاقساط الشهرية للمقترض وحسب مبلغ القرض المطلوب.

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