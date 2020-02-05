الرافدين يوافق على منح المواطنين دفعة واحدة من قرض الـ50 مليون دينار

2020/02/05 | 09:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، موافقته قبول منح دفعة واحدة من مبلغ قرض 50 مليون دينار للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف وافق على قبول منح دفعة واحدة فقط من مبلغ القرض حسب طلب المواطن وذلك للتخفيف عن كاهله وأعباءه في تسديد القسط على كامل مبلغ القرض".

وأشار البيان الى أن "ذلك يكون باحتساب الاقساط الشهرية للمقترض وحسب مبلغ القرض المطلوب".

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