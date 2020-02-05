2020/02/05 | 09:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن موافقته قبول منح دفعة واحدة من مبلغ قرض 50 مليون دينار للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى ان “المصرف وافق على قبول منح دفعة واحدة فقط من مبلغ القرض حسب طلب المواطن وذلك للتخفيف عن كاهله وأعباءه في تسديد القسط على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يوافق على منح المواطنين دفعة واحدة من قرض 50 مليون دينار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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