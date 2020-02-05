2020/02/05 | 09:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن انجاز صيانة وتاهيل ثلاثة جسور للمشاة شرق العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى ان “دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد انجزت تاهيل وصيانة ثلاثة جسور وادخالها الخدمة الفعلية امام حركة العبور ضمن شارع فلسطين حيث يقع الاول قرب تقاطع الصخرة والثاني قرب ساحة بيروت والثالث مقابل محطة وقود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأهيل ثلاثة جسور للمشاة شرق بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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