2020/02/05 | 09:33 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنسية ذي قار تسمح لاهالي الناصرية باصدار جوازاتهم من مكاتبها الثلاث الموزعة في اقضية المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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