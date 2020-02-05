أزمة ميسي وأبيدال.. برشلونة على صفيح ساخن‎

2020/02/05 | 09:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركزت صحيفة “سبورت” الكتالونية على الأزمة التي ضربت نادي برشلونة بعد تصريحات الفرنسي إريك أبيدال، السكرتير الفني للفريق، ورد الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الأول والقائد على تصريحاته.وأكدت الصحيفة أن […]

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