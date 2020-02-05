منتخبات القوس والسهم والعاب القوى والاثقال والمبارزة في معسكرات تدريبية 

2020/02/05 | 09:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت الامين العام للجنة البارالمبية الوطنية العراقية كوثر حسين عن معسكرات تدريبية استعدادا للبطولات المقبلة.

وقالت حسين لإعلام البارالمبية، ان "اربعة معسكرات تدريبية احدهم خارجي في ايران بمدينة شهر كورد بمواصفات داخلية والثلاثة الاخرى داخل العراق في العاصمة بغداد".

واوضحت ان "المعسكر الخارجي لمنتخب القوس والسهم قد انطلق في ايران يوم الثاني من الشهر الجاري ويستمر لمدة 12 يوما وبإشراف مدرب عراقي واخر ايراني".

واشارت الى ان "المعسكر التدريبي يأتي استعداد لبطولة فزاع باللعبة والتي تقام يوم 16 من شباط الجاري في الامارات العربية، ويضم المنتخب العراقي للقوس والسهم المدرب مصطفى واللاعبون زمن حسين وسليمان فياض وسارة".

من جهة ثانية ذكرت الامين العام للجنة البارالمبية، ان "المنتخب العراقي للمبارزة على الكراسي دخل معسكرا تدريبيا داخليا في العاصمة بغداد استعدادا للمشاركة في الدورة البارالمبية المقبلة في طوكيو الصيف المقبل".

وقالت ان "معسكر منتخب المبارزة يقام للمدة من الاول ولغاية العشرين من شباط الحالي بإشراف المدرب رحيم فالح اضافة الى اربعة لاعبين هم: عمار هادي وزين العابدين غيلان وعلي سعدي وحيدر علي ناصر".

وذكرت كوثر حسين ان "المنتخب العراقي لالعاب القوى دخل هو الاخر في معسكر استعدادا للبارالمبياد القادم ويستمر المعسكر التدريبي 20 يوما بدءا من الاول من هذا الشهر".

واضافت ان "معسكر العاب القوى يضم حيدر كاظم اداريا وكريم عبيس مدربا ووسام غالي مدربا واللاعبون جراح نصار واحمد غني نعاس وكوفان حسن وولدان نزار وعلي مبارك وحسين فاضل".

من جانب اخر قالت الامين العام ان "منتخب رفع الاثقال دخل معسكرا تدريبيا في العاصمة بغداد لمدة 20 يوما منذ الاول من شباط وحتى العشرين منه".

واضافت ان "المعسكر يضم جبار طارش اداريا وثامر غانم اداريا واللاعبون رسول كاظم وثائر عباس وفارس سعدون واحمد مصطفى وعلي صدام".

واوضحت حسين ان "المعسكر التدريبي لمنتخب رفع الاثقال استعدادا لبارالمبياد طوكيو 2020".

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