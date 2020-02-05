فضيتان وبرونزية لمنتخب تنس الطاولة في بطولة مصر

2020/02/05 | 09:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد امين سر الاتحاد العراقي لاتحاد تنس الطاولة عضو الوفد العراقي لبطولة مصر لؤي السراي ان المنتخب العراقي لتنس الطاولة حصل على فضيتين وبرونزية واحدة في منافسات بطولة مصر الجارية حاليا في مدينة الاسكندرية المصرية.

واضاف السراي ان "نتائج منافسات الفرق للاعبتين نجلة عماد مع زينب حسن كانت الميدالية الفضية، فيما حصل اللاعب عبد الرحمن حكمت على الميدالية الفضية ايضا".

وأشار الى ان "اللاعبتين رسل فاضل مع هديل علي، حصلتا على الميدالية برونزية".

يذكر ان بطولة مصر المؤهلة لبارالمبياد طوكيو ٢٠٢٠ كانت قد انطلقت يوم الثلاثين من الشهر الماضي وتختتم اليوم الاربعاء الخامس من شباط الحالي.

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