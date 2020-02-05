عضو بائتلاف المالكي يحدد شرطاً مقابل منح حكومة علاوي الثقة ويؤكد أنها ستكون تحت المراقبة

2020/02/05 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأربعاء (05 شباط 2020)، المكلف برئاسة الوزراء م...





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