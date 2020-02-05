شرطة ذي قار تصدر بياناً بشأن انفجار عبوة صوتية في ساحة الحبوبي ليلة أمس

2020/02/05 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أصدرت شرطة محافظة ذي قار، الأربعاء (05 شباط 2020)، بياناً بشأن انفجار عبوة صوتية قرب إحدى المفارز الطبية في ساحة الحبوبي.

وذكرت شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، من يوم الثلاثاء، انفجرت عبوة صوتية قرب مفرزة الشهيد الصيدلاني مهند كامل بمدينة الناصرية، وتسببت بأضرار مادية دون وقوع اي خسائر بشرية".

وأضاف البيان، أنه "حسب توجيه قائد شرطة ذي قار، توجهت دوريات ومفارز الشرطة، وقامت بواجباتها، بالإضافة الى الادلة الجنائية ومكافحة المتفجرات، ومفارز من K9، لمتابعة التحقيق الموقعي".





ولفت البيان الى أن "قائد شرطة المحافظة وجه أمراً بفتح تحقيق في الحادث وتعقب الفاعلين"، داعياً "المتظاهرين بمساعدة القوات الامنية والتعاون في ايصال المعلومة".

وكان مصدر أمني من محافظة ذي قار، قد أفاد، بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية، مشيراً الى أن الانفجار أسفر عن إصابة مدني بجروح.

بغداد اليوم _ ذي قار

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم قرب ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية٠.

واضاف ان "الانفجار اسفر ع

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، مقتل ارهابيين اثنين بضربات لطيران الجيش العراقي في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان، انه "وفقاً لاعترافات احد قادة داعش في ديالى والملقى القبض عليه من قبل وكالة الاستخبارات

بغداد اليوم

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن حصيلة عملياتها في قضاء هيت.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على معلومات دقيقة من قبل احد المتهمين الملقي القبض عليهم ، فقد نفذت مفرزة من جهاز المخابرات العراقي

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