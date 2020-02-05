استمرار قطع جسري الزيتون والحضارات بالناصرية واغلاق اغلب الدوائر الحكومية

2020/02/05 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

واصل المحتجون في مدنية الناصرية، الأربعاء (5 كانون الثاني 2020) قطع جسري الزيتون والحضارات وسط المدينة، واغلاق اغلب الدوائر الحكومية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المحتجين في مدينة الناصرية يواصلون قطع جسر الحضارات وجسر الزيتون، مع فتح جميع شوارع المدينة.

وأشار الى استمرار إغلاق أغلب الدوائر الحكومية.

ويأتي هذا، في محاولة للتصعيد، رفضا لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الذي كُلف يوم السبت الماضي.

وفي وقت مبكر من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم قرب ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية".

واضاف ان "الانفجار أسفر عن اصابة مدني بجروح".

بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأربعاء (05 شباط 2020)، المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي باختيار كابينته الوزارية بعيداً عن الأحزاب وضغوط الكتل السياسية.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الثلاثاء، إلى مساندة التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين.

وقال الحكيم في تغريدة له على حسابه بتويتر، ان "النتائج التي افرزتها التظاهرات الشعبية السلمية، جديرة بالتقدير وا

بغداد اليوم- ديالى

حذر عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، الثلاثاء (4 شباط 2020)، من افلات المتورطين بقمع المتظاهرين من العقاب.

وقال خشان في حديث ، لـ(بغداد اليوم)، انه "لحد هذه اللحظة لا توجد دعوى قضائية على اية شخصية حكوم

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