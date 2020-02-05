أربيل تكشف عن مضمون اتفاقها مع بغداد بشأن موازنة 2020

2020/02/05 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، عن مضمون الاتفاق الذي حصل بين حكومتي الاتحادية والإقليم بشأن موازنة عام 2020.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في حديث لوكالة الأنباء العراقية الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “حكومة الإقليم اتفقت مع الحكومة الاتحادية قبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الموازنة”، مبيناً أنه “تم الاتفاق على تسليم كردستان إيرادات ما يقارب 250 ألف برميل نفط يومياً الى الحكومة الاتحادية، مقابل إيفاء حكومة المركز بالالتزامات تجاه الإقليم”.

وأضاف عادل، أن “الاتفاق تم تضمينه في قانون موازنة 2020″، مؤكداً “استعداد حكومة الإقليم الالتزام ببنود الاتفاق وتسليم بغداد إيرادات 250 ألف برميل يومياً، شرط أن تفي الحكومة الاتحادية بما جاء في مسودة قانون الموازنة”.

وأوضح أنه “لا توجد نسبة محددة للإقليم في الموازنة، وإنما هناك مجموعة التزامات تم الاتفاق عليها في مشروع القانون”.

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