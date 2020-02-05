التقاعد تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين المشمولين بالقانون الجديد

2020/02/05 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات لتأمين رواتب المتقاعدين، وتسريع المعاملات الخاصة بالاحالة على التقاعد، على وفق القانون المعدل، بينما كشفت عن اطلاق الرواتب التقاعدية لعموم المتقاعدين بمن فيهم المشمولون بالقانون الجديد منذ بداية العام الحالي وعلى اساس ان يكون اقل راتب 500 الف دينار لكل متقاعد.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مصدر مسؤول في الهيئة التابعة لوزارة المالية قوله، إن “رواتب المتقاعدين الذين اقتربت اعدادهم من ثلاثة ملايين و500 الف في عموم البلاد مؤمنة”، مشددا على أن “انجاز المعاملة التقاعدية في الهيئة لا يستغرق اكثر من 24 ساعة بعد استخدام منظومة الكترونية تربطها بجميع الفروع التابعة لها في بغداد ومحافظات البلاد كافة”.

واضاف المصدر ان “الهيئة باشرت العمل بقانون التقاعد الجديد والتعديل الذي طرأ عليه، اذ تم العمل على انجاز المعاملات التقاعدية من خلال تهيئة قاعات كبيرة بشكل متكامل لاستقبال الاعداد المتزايدة من الموظفين المحالين على التقاعد وفق التعديل الاخير، اضافة الى اشراك موظفين جدد بانجاز المعاملات الواردة بالسرعة الممكنة”.

وأوضح المصدر ان “الهيئة اعتمدت نظاما لاصدار المعاملات التقاعدية باتباع آلية الكترونية عبارة عن منظومة مترابطة مع جميع الفروع في بغداد ومحافظات البلاد من اجل الاسراع بإنجاز المعاملات، اضافة الى ادخالها الموظفين المختصين بهذا الشأن في عموم الوزارات والمؤسسات في دورات لضمان عدم ايصال معاملات منقوصة الى الهيئة”.

ولفت إلى أن “الهيئة اتخذت اجراءات تكفل تجاوز اي ارباك محتمل بسبب الاعداد المتزايدة من الموظفين المحالين على التقاعد حديثا، لاسيما ان الاحصائية الاولية تشير الى احالة ما يقرب من 230 الف متقاعد”، مؤكدا أن “اعدادا كبيرة منهم بدأت بالتوافد على الهيئة لا سيما ان القانون شمل اربعة مواليد هي: 57 و58 و59 اضافة الى مواليد 60 والذين سيحالون وفق السن القانونية بشكل تدريجي”.





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