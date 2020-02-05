القانون يدعو رئيس الوزراء المكلف الابتعاد عن الضغوط السياسية واخيتار كابينة مستقلة

2020/02/05 | 10:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الاربعاء، الى ان الكابينة الوزارية المقبلة في حال نجحت تحسب للرئيس المكلف محمد توفيق علاوي، داعيا اياه الى اخيتارها بعيدا عن ضغوط الكتل السياسية.وقال البعيجي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “على محمد توفيق علاوي أن يختار كابينته الوزارية بعيدا عن الاحزاب وضغوط الكتل […]

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