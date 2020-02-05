2020/02/05 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسكان تصدر اسماء الفائزين بقطع الاراضي لـ فبراير 2020 وتأكد التسجيل مازال مستمر المستقلة / أصدرت وزارة الاعمار والاسكان العراقية اليوم الاثنين 3 فبراير 2020 أسماء المشمولين في الوجبة الأولى من المتقدمين على قطع الأرضي ، منوها جميع الصادرة أسمائهم مراجعة البلدية التابعة لهم .ونوهت الوزارة الاعمار إلى أنه لا يزال التقديم على قطع […]

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