2020/02/05 | 10:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين يوافق على قبول منح دفعة واحدة من مبلغ قرض 50 مليون دينار للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 10:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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