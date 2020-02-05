2020/02/05 | 10:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لن نمنح الثقة للحكومة الجديدة في هذه الحالة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: لن نمنح الثقة للحكومة الجديدة في هذه الحالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).