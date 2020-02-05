السيد الصدر يدعو لدعم ثورة تشرين للحفاظ على سلميتها

2020/02/05 | 10:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، لدعم ثورة تشرين بأعداد حاشدة للحفاظ على سلميتها وهيبتها....

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