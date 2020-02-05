2020/02/05 | 10:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات إثر انتشار فيروس “كورونا” الجديد في بحر الصين الرئيسي وصل إلى 490 حالة حتى يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن يوم الاثنين.وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم 49 حالة.وفي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تكشف عن وفاة 490 جراء وباء كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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