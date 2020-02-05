الرافدين يقبل منح دفعة من قرض 50 مليون للمواطنين

2020/02/05 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يقرر منح دفعة واحدة فقط من قرض 50 مليون دينار

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