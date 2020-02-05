2020/02/05 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات لتأمين رواتب المتقاعدين، وتسريع إنجاز معاملات الإحالة على التقاعد، على وفق القانون المعدل، مشيرة الى اطلاق الرواتب التقاعدية لعموم المتقاعدين بمن فيهم المشمولين بالقانون الجديد منذ بداية العام الحالي.وقال مصدر مسؤول في الهيئة التابعة لوزارة المالية في تصريح صحفي تابعته “العهد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد تتخذ إجراءاتها لتأمين رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد تتخذ إجراءاتها لتأمين رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).