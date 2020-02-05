غرابة التزامن بين الاحتجاجات في العراق و “صفقة القرن”

2020/02/05 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص بدأ حجم القناعة يزداد، بصلة امريكا بالاحتجاجات الجارية في بغداد وعدد من المحافظات، وازدادت اكثر مع التحركات الامريكية المشبوهة بالتزامن مع هذه الاحتجاجات، التي كان أخرها عمليتها الهمجية التي استهدفت من خلالها خيرة رجال وقيادات المقاومة، وهما الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.كما ان تزامن طرح وتفعيل ما يعرف بـ […]

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