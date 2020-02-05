2020/02/05 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوقـت الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، منتجها من مادة سماد اليوريا بموجب عقد التجهيز المبرم مع شركة التجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة .وقال مدير عام الشركة خالد كاظم ناجي في بيان تلقته وكالة صدى، إن “الشركة جهزت خلال العام الماضي الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بأكثر من (278000) طن من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة تجهـز الزراعـة بـ(278) الـف طن من سماد اليوريا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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