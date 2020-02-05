2020/02/05 | 10:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، الاربعاء، بدور قوات الحشد الشعبي في حفظ الامن والاسقرار في قضاء بيجي وتعاونه مع الأهالي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,ان” محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري وخلال زيارته لقاطع مسؤولية اللواء 35 للحشد الشعبي اشاد بدور قوات اللواء في حفظ الامن والاستقرار في قضاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ صلاح الدين يشيد بدور الحشد الشعبي بحفظ الأمن في قضاء بيجي وتعاونه مع الأهالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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