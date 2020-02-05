مصرف الرافدين يوافق على منح دفعة واحدة من قرض الـ 50 مليون للبناء

2020/02/05 | 10:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، موافقته قبول منح دفعة واحدة من مبلغ قرض 50 مليون دينار للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلتقه “يس عراق”، ان “المصرف وافق على قبول منح دفعة واحدة فقط من مبلغ القرض حسب طلب المواطن وذلك للتخفيف عن كاهله وأعباءه في […]

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