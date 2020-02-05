2020/02/05 | 10:10 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​ شرطة ديالى: ضبط كدس متفجرات بمنطقة ام العضام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 10:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​ شرطة ديالى: ضبط كدس متفجرات بمنطقة ام العضام) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​ شرطة ديالى: ضبط كدس متفجرات بمنطقة ام العضام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).