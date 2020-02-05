2020/02/05 | 10:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة والجهات المعنية في الوزارات اطلاق مشروع تشغيل الشباب العاطلين عن العمل لدورهم المهم في استقرار البلد وتطويره.وقال عضو اللجنة سعد الخزعلي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، “فئة الشباب هم نواة استقرار البلد قوة اقتصاده ومشاريعه التنموية والتطويرية وتنوع مصادره” مبينا “إننا في لجنة الاقتصاد والاستثمار دعونا الحكومة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستثمار النيابية تدعو عبر “العهد نيوز” لاطلاق مشروع تشغيل الشباب العاطلين عن العمل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستثمار النيابية تدعو عبر “العهد نيوز” لاطلاق مشروع تشغيل الشباب العاطلين عن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).