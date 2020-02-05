طهران: مستحقات الغاز الايراني المترتبة على العراق بلغت 2 مليار دولار

2020/02/05 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، أن الديون المترتبة على العراق ازاء صادرات الغاز الايراني اليه بلغت 2 مليار دولار.

وأعرب زنكنة في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء، عن أمله بان تبادر الحكومة العراقية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسديدها.

وفي جانب آخر من حديثه أعتبر وزير النفط الايراني بانه من الخطأ الاعلان عن أرقام صادرات النفط في ظروف الحرب وقال إنني لن اكشف عن أي رقم عن الصادرات.

وأضاف: لقد قلت على الدوام بانني لن أعلن عن أي رقم عن الصادرات، ليس من باب عدم مصارحة الشعب بل إنه من الخطأ الاعلان عن ذلك في ظروف الحرب.

واكد وزير النفط ضرورة العمل على زيادة انتاج المشتقات النفطية بدلا من تصدير النفط الخام، لافتا الى مشروع في هذا الصدد سيتم توفير مصادره المالية من صندوق التنمية الوطنية.

كما أكد زنكنة أن الحكومة لم تقدم اي مقترح لزيادة اسعار المحروقات في ميزانية البلاد للسنة المالية القادمة التي تبدا في 21 اذار/مارس 2020.

وأوضح بان هنالك خطة لتبديل الوقود المستهلك من قبل سيارات النقل العام من البنزين الى الغاز، موضحا بان الخطة ستشمل اكثر من مليون و 400 الف سيارة بغية الاقتصاد في استهلاك البنزين.

وصرح بان هنالك ايضا مشروعا آخر في جدول الاعمال للمرة الاولى وهو تبديل وقود الدراجات النارية من البنزين الى الغاز.

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وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &

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