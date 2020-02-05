بارزاني: أعداد تنظيم داعش ازدادت عن فترة اجتياحه العراق.. والقوات الأمريكية يجب أن تبقى

2020/02/05 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء (05 شباط 2020)، أن أعداد تنظيم داعش الإرهابي ازدادت عن فترة اجتياحه العراق، مشدداً على ضرورة بقاء القوات الامريكية.

وقال بارزاني في تصريح صحفي، إن "حكومة إقليم كردستان ملتزمة بتعزيز العلاقات مع بغداد، وقد تم تحقيق تقدم جيد في هذا الصدد، والآن لا بد من العمل على التوصل لاتفاق ثنائي يحقق مصالح إقليم كردستان وكل العراق".

وأضاف، أن "داعش قائم كتهديد جدي، ومن الضروري بقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي للتصدي ومواجهة هذا الخطر".

وأشار إلى أن "عدد عناصر داعش الآن أكثر مما كان عليه في عام 2013، وقبل أن يهاجم سوريا والعراق ويؤسس خلافته"، محذراً من أن "هنالك احتمال كبير بأن يعاود الظهور مجدداً لأن كل العوامل الرئيسة التي ساهمت في نشوئه ما تزال موجودة".

وكان رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، قد أكد، خلال لقائه الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020) أهمية مواصلة مهام التحالف الدولي، فيما رأى أن الإرهاب ما يزال يشكل خطرا "حقيقيا" يهدد المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان، أن " ترامب، وصف خلال اللقاء شعب كردستان بالشعب العظيم".

وقال ترامب، بحسب البيان: "نحن مدينون لكم، كما عبر عن شكر وتقدير أمريكا لدور إقليم كردستان والبيشمركة في هزيمة داعش وحماية المكونات الدينية والقومية في كردستان".

وتابع البيان: "في الاجتماع، كرر رئيس إقليم كردستان باسم شعب كردستان الشكر والتقدير للرئيس ترامب وأمريكا لدعمهم إقليم كردستان خلال الحرب ضد داعش".

وأكد رئيس إقليم كردستان أن "الإرهاب مازال خطراً حقيقياً يهدد المنطقة، لذا من المهم أن يواصل التحالف الدولي مهامه فيها".

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (5 شباط 2020)، بان القوات الأمنية حررت طفلا، وألقت القبض على خاطفيه في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصين أقدما على اختطاف طفل، وحبسه في منزل فارغ في منطقة القبلة، الواقعة في

بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، أن الديون المترتبة على العراق ازاء صادرات الغاز الايراني اليه بلغت 2 مليار دولار.

وأعرب زنكنة في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء، عن أمله بان تبادر الحكومة العراقية الى اتخا

بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأربعاء (05 شباط 2020)، المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي باختيار كابينته الوزارية بعيداً عن الأحزاب وضغوط الكتل السياسية.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بارزاني: أعداد تنظيم داعش ازدادت عن فترة اجتياحه العراق.. والقوات الأمريكية يجب أن تبقى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بارزاني: أعداد تنظيم داعش ازدادت عن فترة اجتياحه العراق.. والقوات الأمريكية يجب أن تبقى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).