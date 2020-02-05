2020/02/05 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر أمني، الأربعاء (5 شباط 2020)، بان القوات الأمنية حررت طفلا، وألقت القبض على خاطفيه في م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحرير طفل والقبض على خاطفيه في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- البصرة
أفاد مصدر أمني، الأربعاء (5 شباط 2020)، بان القوات الأمنية حررت طفلا، وألقت القبض على خاطفيه في م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحرير طفل والقبض على خاطفيه في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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