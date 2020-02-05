تحرير طفل والقبض على خاطفيه في البصرة

2020/02/05 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (5 شباط 2020)، بان القوات الأمنية حررت طفلا، وألقت القبض على خاطفيه في م...





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