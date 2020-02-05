2020/02/05 | 10:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، عن توجه الاف طلبة المراحل الثانوية، الاربعاء، لاداء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي (2019 ــ 2020) ضمن مديريات تربيات بغداد الست ومحافظة البصرة.وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدي في تصريح صحفي ، ان “الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بامتحانات نصف السنة للعام الدراسي (2019 ــ 2020) والتي من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن بدء امتحانات نصف السنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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