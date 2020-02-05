2020/02/05 | 10:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظواهر من العراق كركوك مدينة الذهب الاسود العودة في كل راس الشهر الي فلسفة المولدات في كركوك والتقطير في التشغيل والارتفاع في السعر هدية الشهر من الحكومة التي لانتازل عنها […]

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