2020/02/05 | 10:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرض متظاهري ساحة التحرير، اليوم الأربعاء، إلى هجوم غادر على حديقة الأمة وحرق عدد من الخيم بالمولتوف والمواد الحارقة.وقال مصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “هجومًا غادرًا حصل منذ وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء على حديقة الأمة في ساحة التحرير وحرق عدد من الخيم بالمولتوف”.عاجلحرق ثلاث خيم في ساحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. هجوم غادر على ساحة التحرير وحرق عدد من خيم المحتجين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. هجوم غادر على ساحة التحرير وحرق عدد من خيم المحتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).