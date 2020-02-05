شاهد.. ترمب يتسبب بموقف محرج لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي

2020/02/05 | 10:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموقف محرج لرئيسة الكونغرس نانسي بيلوسي، خلال محاكمته وحاولت تصفح معه وتجاهل ذلك.مدت بيلوسي يدها لتصافح ترمب 🤝..يبدو انه تجاهل ذلك🙈 ..هذا وألقى الرئيس الأميركي خطاب حال الاتحاد في مبنى الكونغرس أمام أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، للمرة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر […]

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