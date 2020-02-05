هل تدخل الأرض عصرا جليديا مصغرا؟

2020/02/05 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر العلماء من أن الأرض قد تواجه طقسا شديد البرودة وعواصف ثلجية قوية على مدار الثلاثين عاما القادمة، مع سيطرة “الحد الأدنى للطاقة الشمسية” المشؤومة على الكوكب.ويشير العلماء إلى أن البرد المفاجئ، الناجم عن دخول الشمس في “سبات” طبيعي، يهدد بإحداث نقص في الغذاء مع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء الكوكب.وتستعد الأرض […]

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