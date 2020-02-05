2020/02/05 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف دولة القانون لن يمنح الثقة للحكومة الجديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعيجي “على علاوي أن يختار كابينته الوزارية بعيدا عن ضغوط الكتل السياسية “) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعيجي “على علاوي أن يختار كابينته الوزارية بعيدا عن ضغوط الكتل السياسية “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).