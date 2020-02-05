2020/02/05 | 10:26 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على عشرات الاسلحة والصواريخ في قضاء هيت بالانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 10:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على عشرات الاسلحة والصواريخ في قضاء هيت بالانبار) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على عشرات الاسلحة والصواريخ في قضاء هيت بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).