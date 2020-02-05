كربلاء تحتضن دورة تدريبية فئة B

2020/02/05 | 10:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الفرعي لكرة القدم في محافظة كربلاء المقدسة ،إقامة دورة تدريبية فئة "B" بإشراف اللجنة والتطوير في الاتحاد المركزي للعبة.

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