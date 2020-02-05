بارزاني: أعداد “داعش” ازدادت.. القوات الأميركية يجب أن تبقى

2020/02/05 | 10:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد رئيس حكومة #إقليم_كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أن أعداد تنظيم “داعش” ازدادت عن فترة اجتياحه العراق، مشدداً على أهمية بقاء #القوات_الأميركية في قواعدها داخل البلاد.[…]

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