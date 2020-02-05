2020/02/05 | 10:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت فيضانات عارمة في جزيرة ساوث آيلاند بنيوزيلندا إلى نزوح آلاف الأشخاص من منازلهم اليوم فيما علق مئات السياح في موقع ميلفورد ساوند الخلاب النائي.وأعلنت منطقة ساوثلاند حالة الطوارئ بعد تساقط أكثر من ألف ملم من الأمطار خلال 60 ساعة، ما تسبب بانزلاقات أتربة على طرق رئيسية وفيضان أنهر عن ضفافها.وطلبت السلطات من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيضانات في نيوزيلندا تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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