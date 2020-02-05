ياسر قاسم: سعيد باللعب مع أربيل ومؤمن بعودتي الى المنتخب

2020/02/05 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب لاعب المنتخب الوطني ياسر قاسم المنتقل حديثاً الى صفوف نادي أربيل عن قناعته التامة باللعب في الدوري العراقي الممتاز مؤكداً جاهزيته للعودة الى المنتخب الوطني واللعب مع أسود الرافدين .

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