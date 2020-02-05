الترجمة نافذة الثقافة العالميَّة

2020/02/05 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذاً لموسمه الثقافي الرصين أقام اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان- نادي الترجمة وعلى قاعة ميشا، أولى جلساته التي احتفت بالشاعر المترجم رعد زامل تحت عنوان (الترجمة نافذة الثقافة العالمية).

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