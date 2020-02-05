الياسري والامن والدفاع النيابية يبحثان تعزيز إجراءات حماية المؤسسات الحكومية

2020/02/05 | 11:05 - المصدر: قناة التغيير

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بحث وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا، إجراءات حماية المؤسسات الحكومية.

وأكد الياسري خلال اللقاء، أنه أصدر أوامر بتعزيز القوات الأمنية، المكلفة بحماية المنشآت لتأمين انسيابية العملية التعليمية، وتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات الحكومية بشكل عام، والمدارس والجامعات على وجه الخصوص، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المتظاهرين والقوات الأمنية، بغية إبعاد كل من يريد التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

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